На спасение матери: в Киеве приговорили негодяя, который запугал и ограбил ребенка

В Киеве приговорили к 8,5 годам заключения мужчину, который выманил у ребенка деньги “на спасение матери”.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Ранее судимый 30-летний злоумышленник по схеме “ваш родственник в больнице” ввел в заблуждение 9-летнего мальчика. Он позвонил по телефону мальчику и сказал, что его мама попала в ДТП. Из-за этого она будет задержана полицией. Но, по словам мошенника, мать может избежать этого, если дома собрать все деньги и передать их мужчине, который подойдет к подъезду.

Ребенок так и сделал, собрав сумму в размере 700 тысяч гривен, он отнес их неизвестному. Мужчина вырвал из рук ребенка пакет и скрылся.

В суде вина злоумышленника была доказана. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевших на сумму около 700 тысяч гривен. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве мужчину приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о заминировании станций “Киевского метрополитена”.