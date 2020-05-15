Скандал в больнице Днепра: распустили пациентов и врачей, которые могут быть заражены коронавирусом

В аллергологическом отделении седьмой городской больницы Днепра распустили по домам всех пациентов и врачей, хотя среди них могут быть люди, зараженные коронавирусом.

Об этом рассказала журналист “источника” Юлия Забелина на своей странице в Facebook.

“Сегодня в Днепре, в 7 городской больнице в аллергологическом отделении у одной из пациенток ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат…После того как стало понятно, что это коронавирус, пациентов всех из отделения просто выписали. Тестов никому делать не будут! И говорят, что даже большинству медиков. Пациентов просто распустили по городу! Людей, которые потенциально могут быть больны! Врачей отправили якобы на обсервацию“, – сообщила она.

Руководство медучреждения запретило сообщать об этом куда-либо, пытаясь скрыть произошедшее.

“Я узнала это потому, что в этом отделении находился близкий мне человек, из-за чего я целый день теперь на нервах… человека выписали домой. В общем, прекрасная ситуация, не так ли?” – написала Забелина.

Она призвала главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

В Днепропетровской области по состоянию на утро 15 мая был зарегистрирован 791 случай заражения коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ранее Министерство здравоохранения Украины попалось на подмене данных по количеству инфицированных коронавирусом в стране.