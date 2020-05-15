Ректора вуза в Харькове поймали на “благотворительной” взятке: фото

В Харькове правоохранители задержали ректора и одного из проректоров местного университета за получение 300 тысяч гривен от частного предпринимателя.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Ректор и проректор одного из харьковских вузов требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 000 гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Чиновники требовали перечислить указанную сумму на счет подконтрольного им благотворительный фонд.

Правоохранители провели обыск в помещении университета. И установили, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

Ректора и проректора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, который был назначен на эту должность в феврале.

Как ранее сообщал “источник”, среди назначенных на топ-должности в новую таможню оказалось много чиновников, которых подозревают в коррупции, их декларации, как правило, не соответствуют уровню их жизни.