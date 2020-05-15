Прочь от Москвы? В Беларуси подтвердили важную договоренность с США

США и Беларусь договорились о поставках нефти, которые уже начались.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

По словам министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, договоренность заключили еще в начале года. Тогда визит в Беларусь нанес госсекретарь США Майка Помпео. Он встретился с президентом страны Александром Лукашенко. Американский политик заявил, что США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, чтобы “помочь ей быть суверенным государством”.

В своем заявлении Макей отметил, что поставки американской нефти в Беларусь являются частью государственной стратегии, чтобы обеспечить страну в 2020 и последующих годах.

Он добавил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

Отметим, что визит Помпео произошел после того, как белорусский государственный концерн “Белнефтехим” не смог договориться о цене с российскими компаниями. Из-за этого поставки нефти из России приостановились с начала 2020 года.

Как сообщал “источник”, российский монополист “Газпром” начал испытывать проблемы из-за сокращения потребления энергоносителей из-за замедления мировой экономики и падение цен на нефть и газ ниже планки отсечения сверхдоходов.