В прифронтовом Новотошковском построили бомбоубежище

В Новотошковском Луганской области построили бомбоубежище. Пять тысяч долларов на строительство предоставила ООН. На эти средства купили строительные материалы.

Об этом сообщает Суспільне.

Новотошковка находится за полкилометра от линии фронта. Здесь живет 670 человек. По словам местного жителя Анатолия Кошеленко, выстрелы местные слышат почти каждый день.

Расположили бомбоубежище в подвале местного клуба. Ремонт начали в феврале. В ремонтных работах принимали участие местные жители.

Анатолий Кошеленко держит в поселке свою столярную мастерскую. Из стройматериалов, которые ему предоставили, сделал более 10 двухъярусных кроватей.

В помещение провели свет, в случае необходимости есть генератор. Как рассказала представительница офиса Агентства ООН по делам беженцев Александра Литвиненко, первое, что страдает при обстрелах – это свет, исчезает мобильная связь.