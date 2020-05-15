В Киеве тысячи людей могут остаться без света: названы “проблемные” адреса

Десять домов в Киеве могут остаться без электроэнергии из-за миллионных долгов по оплате за уже указанную услугу.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

По информации компании, поставляющей электроэнергию, строительная компания ООО “Будэволюция”, на балансе которой находятся дома, за два месяца накопила долг за электроэнергию почти 2,5 миллиона гривен.

Какие дома могут отключить?

Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам:

“Патриотика” – улица Софьи Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3;

– улица Бориса Гмыри, 14-А, 16-А.

“Статус Град” – улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г.

Не первый случай

По словам, заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, такая кризисная ситуация не новая.

“Мы имели аналогичные случаи с домами, сооружались строительными компаниями, которые принадлежали или были связаны с застройщиком Анатолием Войцеховским. Через системную неуплату, накопления долга, отсутствие диалога с инвесторами было неоднократно допущенное полное отключение домов от электроэнергии”, – рассказал он.

Как сообщал “источник”, ранее власти Киева сделали важное заявление по отключению горячей воды во время карантина.

Также стало известно, что с 12 мая в Киеве начали отключать горячую воду для проведения гидравлических испытаний.