Боевики на Донбассе устроили подлую провокацию против бойцов ВСУ: есть раненые

В пятницу, 15 мая, боевики ДНР-ЛНР в который раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики открыли огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехового, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

Бойцы ВСУ для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось впечатляющее видео учений штурмовой бригады ВСУ.

Также ранее украинские морские пехотинцы провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночной период.