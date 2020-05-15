Кашель приходил сильными приступами: Влад Яма считает, что переболел коронавирусом

Накануне карантина, объявленного в марте в связи с эпидемией коронавируса, Влад Яма с семьей ездил в США. Тогда в Америке уже началась паника, масок было не достать, а сам судья проекта “Танці з зірками” не на шутку заболел.

Фото: instagram.com/vladyama_official

“Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке – было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами, – рассказал Яма изданию Факты. – Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у жены Лили, ни у сына Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было”.

Теста Влад Яма не делал, но говорит, что “с большой долей вероятности” это был коронавирус.

Карантин хореограф проводит в загородном доме с супругом и сыном. Он хотел пригласить в гости своих родителей, но Лилия выступила против. “Я было заикнулся недели три назад, что неплохо было бы забрать к нам на несколько дней моих родителей, но Лиля жестко отказала и была права. Наверное, это была спонтанная мысль. Лучше, конечно, сейчас не подвергать опасности заражения ни их, ни себя”, – сказал он.

Ранее Влад Яма и Лилиана присоединились к новому тренду – домашней фотосессии через веб-камеру. Результатом онлайн-съемки супруги поделились на своих страницах в Instagram.

Также танцор рассказал, что встретил Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился. По словам Влада, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

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