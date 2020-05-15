В Новотошковском военные помогли местным жителям залатать дорогу

Военнослужащие ОТУ «Север» откликнулись на просьбу о помощи в ямочном ремонте участка дороги Лисичанск – Новотошковское. Военные предоставили тяжелую технику для погрузки-разгрузки породного отвала, чтобы залатать повреждения на трассе.

Об этом сообщает armyinform.com.ua

“Ремонт однозначно нужен. Вы можете видеть яркий пример, – рассказывает житель Новотошковского Юрий, указывая на глубокую яму посреди дороги. – Автодорога с подобными повреждениями тянется на 11 километров от этого места. Этой дорогой мы ездим каждый день. Из-за автомобили часто нуждаются в ремонте, поэтому решили самоорганизоваться и пригласить военных. Они нам очень помогли, за что им большое спасибо”

Кроме того, военные помогают в восстановлении двух участков дорог у Крымского. А перед этим была оказана помощь в восстановлении моста через реку Айдар.