В Беларуси погибла съемочная группа, помогавшая медикам: фото ДТП

14 мая в Беларуси в аварии погибла съемочная группа, которая ехала в Минск после работы над документальным фильмом про коронавирус в стране.

Об этом сообщает телеканал “Настоящее время”.

ДТП произошло по дороге из Гомеля, где снимался документальный фильм о волонтерах, которые помогают в борьбе с коронавирусом. В результате трагедии погибли режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. В тяжелом состоянии в реанимации находится известная режиссер-документалист Любовь Земцова.

“Вчера у нее (у Любови) был день рождения, они доставляли помощь в больницы весь день с 5 часов утра. Они выполнили важную миссию и сняли все это. Возвращались в хорошем настроении. В 18:10 я разговаривал с ними, в 19:30 произошло столкновение. По встречной полосе шла на Гомель машина. Володя и Максим погибли”, – рассказала мать Любови Земцовой.

О проведенном дне в Гомеле поведал правозащитник и волонтер кампании BYCOVID19 Андрей Стрижак.

“Володя говорил о том, что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект. Максим в основном молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того, что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и как ей важно запечатлеть нашу работу. За день мы очень сдружились, как бывает с людьми, которые на одной волне. Это было больше чем документальное кино. Мы отработали этот день как одна волонтерская команда. Я был последним человеком, который разговаривал с ними”, – отметил он.

Как сообщал “источник”, в аварии с участием 15 авто под Киевом пострадали жители Бердичева.