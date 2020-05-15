В Ивано-Франковске “скорая” попала в серьезное ДТП с переворотом: фото

В Ивано-Франковске днем 15 мая произошла серьезная авария с участием автомобиля “скорой” помощи, в результате которой травмы получили три человека.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в ДТП столкнулись “скорая” и Volkswagen.

По данным правоохранителей, авария произошла на перекрестке улиц Сахарова и Коновальца, когда 32-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении “скорой”. Известно, что медработники передвигались с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В ходе ДТП автомобиль “скорой” помощи перевернулся. Все пострадавшие – пассажиры автомобиля “скорой”.

Напомним, что под Киевом на Бориспольской трассе 13 мая насмерть сбили пешехода, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.