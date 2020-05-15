Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и ряда участников псевдовыборов в ОРДЛО

Указом Президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по продлению и внесению изменения в санкции, ограничения сняты с бывшего депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини, с основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и бывшего владельца футбольного клуба “Динамо” (Москва, Россия), бизнесмена Алексея Федорычева.

Об этом свидетельствуют изменения в приложения к предыдущим указам о санкциях в указе №184 от 14 мая, передают Українськi Новини.

В марте 2019 года против Муссолини на три года были введены санкции (блокировка активов, предотвращение выведению капитала, запрет на въезд в Украину), поскольку она была “наблюдателем” за так называемыми “выборами” в ОРДЛО.

Причины ее исключения из санкционного списка не указаны.

Также санкции сняты с трех граждан России: Токарева, Федорычева и бизнесмена Карена Григоряна.

Токарев в рамках своих благотворительных инициатив сотрудничал среди прочих с Вероникой Селегой, которая на данный момент занимает должность генерального директора директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента.

Федорычева Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревали в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.

Кроме того, санкции сняты с 5 украинок – членов “избирательных комиссий” так называемых ДНР и ЛНР.

Помимо этого санкции сняты с 23 компаний.

Полный перечень физ- и юрлиц, против которых санкции продлены, пока не обнародован.

Українськi Новини обратились к пресс-службам СНБО и Президента с просьбой пояснить причины снятия санкций с вышеуказанных лиц, однако ответ пока не получили.