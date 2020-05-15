В Луганской области самые низкие в стране показатели расчета за коммунальные услуги

По данным Государственной службы статистики Украины, самые высокие показатели расчетов населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) по состоянию на 1 апреля 2020 – в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%), Львовской ( 92,9%) и Николаевской (92,8%) областей. Самые низкие – в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины

«Уровень расчетов за коммунальные услуги без газа и электроэнергии за первый квартал 2020 составляет 87,2%, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 больше почти на 10%. В марте 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4% (с учетом погашения долгов за прошлые периоды) за водоснабжение и водоотведение, содержание домов и придомовых территорий и вывоз отходов – на уровне 80-84%. Эти показатели свидетельствуют, что несмотря на сложную ситуацию из-за коронакризиса, потребители пытались придерживаться платежной дисциплины. Динамику изменений показателей увидим по данным за апрель », – прокомментировала заместитель Министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5, 4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего – Черновицкой (140, 5 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областей.