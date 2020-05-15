Народ потерпит: Путин и его олигархи готовятся “съесть” миллиарды из бюджета

Правительство России во главе с президентом Владимиром Путиным планируют потратить десятки миллионов долларов на поддержку олигархов из близкого окружения президента, вместо того, чтобы потратить эти средства на поддержку россиян во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Беларуская прауда”.

В частности известно, что долг одной “Роснефти” составляет 47 млрд долларов. При этом, довольно мало шансов, что компания сможет его успешно рефинансировать и обслуживать. При таких раскладах не исключено, что очень скоро глава “Роснефти” Игорь Сечин попросит помощи из бюджета.

ФНБ на данный момент составляет 12.8 трлн рублей (170 млрд долларов). Если учесть “аппетиты” всех путинских олигархов – Игоря Сечина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Олега Дерипаски, Алишера Усманова и прочих, то это, с их точки зрения, это и не большие расходы.

“Денег не дам, но вы держитесь”

Но вот с точки зрения среднестатистического россиянина, это огромная сумма. Ситуация выглядит еще более катастрофичной, учитывая тот факт, что Путин никаким образом не собирается помогать россиянам вставать с колен после пандемии коронавируса, несмотря на цифры, исходя из которых 64% россиян (против 32% в США) не имеют никаких накоплений и еще 21% обладают накоплениями, которых хватит не больше, чем на месяц жизни.

Почему Путин идет в отказ

Если даже предположить, что в последний момент Путин решит пустить деньги, заготовленные для удовлетворения нужд олигархов, на нужны населения, то получится раздать всем не более, чем по 20 тысяч рублей, то придется потратить несколько триллионов рублей. При этом, обратно бюджет пополнить не получится.

Как сообщал “источник”, в городе Дербент (Дагестан, РФ) врачей с подозрением на коронавирус положили лечиться в комнату для сушки белья.