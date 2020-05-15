В субботу на Луганщине прогнозируют грозу, а в воскресенье – сильные заморозки

В субботу, 16 мая, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождь. Днем дождь, местами сильный, местами грозы. Ветер северо-восточный 5-10, м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью дождь. Утром сильный, днем дождь, грозы. Ветер северо-восточный 5-10, м / с. Температура ночью 7-9 0 тепла, днем 12-14 0 тепла .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью дождь. Днем дождь, грозы. Ветер северо-восточный 5-10, м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, днем 11-13 0 тепла .

В воскресенье, 17 мая, в области ожидается облачная погода с прояснениями.

Без осадков. Ночью и утром сильные заморозки. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, на поверхности почвы 0-5 0 мороза, на востоке области 0-5 0 мороза в воздухе, днем 13-18 0 тепла.