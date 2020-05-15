Подозреваемый в коррупции Криклий заявил СМИ, что готовится к увольнению

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, оказавшийся в центре ряда коррупционных скандалов и попавший под расследование ГБР, заявил журналистам, что ожидает своей отставки.

Эту информацию он озвучил в интервью сайту Буквы.

“Отправят, так отправят (в отставку – ред). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков”, – говорит министр.

Он также уточнил, что не знает, есть ли у президента Владимира Зеленского претензии к его работе.

“Думаю, что если были бы, я бы знал”, – сказал Криклий.

Ранее народный депутат Александр Дубинский опубликовал документы, подтверждающие факт открытия уголовного производства Государственным бюро расследований по факту того, что под руководством Криклия в Министерстве инфраструктуры резко изменили правила сертификации авто с газобаллонным оборудованием. Количество компаний, выдающих сертификаты, резко сократилось, а цена выросла в несколько раз.

Министерство инфраструктуры и его глава Криклий оказались в центре скандала, связанного с эвакуацией украинцев из-за рубежа в условиях коронавирусной пандемии. Бывший народный депутат Леонид Емец обвинил Криклия в том, что он блокирует возвращение граждан домой.