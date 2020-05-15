Под Винницей простились с 24-летним бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео

15 апреля в селе Буды Тростянецкого района Винницкой области попрощались с украинским военным Александром Карпикой, который погиб в результате выстрела снайпера в Луганской области.

Как сообщают местные СМИ, попрощаться с защитником родины пришли десятки жителей села и побратимов погибшего.

Александр Карпика родился в 1996 году. В зоне проведения боевых действий он служил старшим солдатом, химиком отделения радиационной, химической и биологической защиты 12-го отдельного полка оперативного обеспечения.

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Военный погиб 13 апреля в 17.00 в районе села Катерынивка Попаснянского района Луганской области.

Известно, что боец с 2016 года находился в рядах Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что раненные на Донбассе украинские военнослужащие, которых привезли реанимобилями в главный военный госпиталь Киева, прибыли в столицу спецбортом.