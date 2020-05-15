В Германии россияне устроили с копами драку из-за масок: видео

В Германии россияне подрались с полицейскими в супермаркете.

Соответствующее видео размещено в YouTube.

Во всех общественных местах в Германии необходимо носить маски. В том числе, без масок нельзя заходить в торговые центры, магазины, парикмахерские.

Группа россиян, войдя в супермаркет, отказалась надеть медицинские маски, из-за чего возник конфликт с правоохранителями.

“Они приперлись в мегамаркет принципиально без масок с заранее запланированной целью – провокация… Полицейские начали их выпихивать из супермаркета, Саня не выдержал такого провала и кинулся на полицейских“, – сообщил один из пользователей соцсетей, ставший свидетелем инцидента.

“Итог: сломанный нос у полицейского и травмы у другого, обыск у Сани – нашли бодикамеру и оружие. Теперь каждому светит минимум по 5 лет. Это только за нападение на полицейских“, – добавил свидетель происшествия.

Как сообщал “источник”, ранее россияне устроили драку в магазине из-за акционных товаров.

Также ранее в одном из российских городов местные жители подрались за бесплатные футболки, которые раздавали на митинге партии скандального политика Владимира Жириновского.