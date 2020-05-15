Агент Путина и другие: Украина сняла часть санкций, введенных из-за “выборов” на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продолжении санкций, но часть из них сняты.

Об этом говорится в указе №184/2020.

Гарант утвердил решение СНБО о продлении действия санкций. Однако для нескольких лиц и организаций санкции были отменены. Среди них внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини. Она по совместительству является агентом влияния Путина в Италии (была наблюдателем на “выборах” в так называемых ЛДНР). Алессандра в Италии основала и возглавляла партию “Социальное действие”.

Кроме того, решение СНБО, которое подписал украинский лидер, восстанавливает доступ российского программного обеспечения к украинским бизнес-структурам и государственным органам.

Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информационной системы “Парус”. А в итоге санкции отменены против девяти компаний этой группы. Отмечают, что это программный обеспечение используется для управления госорганами, органами местного самоуправления, корпорациями. Исходя из этого россияне смогут получить доступ к важной информации Украины.

Также вне санкций теперь три компании в IT сфере:

“Сапран Украина” – может получить заказ на SAP-системы от ряда украинских государственных структур и важных государственных предприятий, например, ГП “НАЭК “Энергоатом”.

“Монт УА” – похоже, что основаниями для введения санкций в отношении этой компании в 2017 году была угроза того, что программные продукты для государственных органов и учреждений могли позволить ФСБ РФ собирать специфическую информацию и создавать предпосылки для кибератак на объекты украинской критической инфраструктуры.

– похоже, что основаниями для введения санкций в отношении этой компании в 2017 году была угроза того, что программные продукты для государственных органов и учреждений могли позволить ФСБ РФ собирать специфическую информацию и создавать предпосылки для кибератак на объекты украинской критической инфраструктуры. “ГИСИНФО” – занималась до 2017 года распространением программного обеспечения “КБ Панорама”, от топографических карт к информационным технологиям в управлении городом. Российская компания “КБ Панорама” тесно сотрудничает с тамошним министерством обороны, ГРУ ГШ ВС РФ, ФСБ.

Как сообщал “источник”, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на использование российских сайтов и социальных сетей.