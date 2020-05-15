Первая в Европе страна заявила о завершении эпидемии коронавируса

Словения стала первым европейским государством, которое официально объявило о завершении эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Янез Янша сделал соответствующее заявление спустя два месяца с момента начала эпидемии.

По словам главы правительства, в данный момент в Словении складывается самая благоприятная эпидобстановка в Европе.

При этом в стране все еще будет действовать масочный режим в общественных местах. Кроме того, жителем страны запретили общественные собрания и также им рекомендовали соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на это, в стране начнут работу некоторые ТЦ и отели.

С начала пандемии в Словении зарегистрировали только полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений вируса скончались 103 пациента.

Напомним, что по состоянию на пятницу, 15 мая, коронавирус в России был выявлен у 262 843 человек, за сутки от осложнений COVID-19 умерли 113 больных.