В Украине руководство ЦИК получило за апрель баснословные зарплаты: документ

Руководство Центральной избирательной комиссии, вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского, получило за апрель баснословные зарплаты.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Українські Новини”.

Зарплата руководства ЦИК за апрель уменьшилась примерно на 30% до 300-325 тыс. гривен, хотя президент Зеленский обещал, что зарплаты чиновников будут ограничены и составят максимум 47 тыс. гривен в месяц.

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

Однако в указанном максимуме не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Этим и воспользовались чиновники. Из 17 членов ЦИКа за апрель только двум было начислено по 47 230 гривен зарплаты.

Остальным 15 членам комиссии было начислено от 244,6 тыс. до 361,6 тыс. гривен (с учетом доплат). Такие суммы госслужащие получили с учетом материальной помощи на оздоровление и отпускных.

Главе ЦИКа Олегу Диденко за апрель было начислено 321,8 тыс. гривен: 248,3 тыс. материальной помощи, 28,5 тыс. зарплаты за время пребывания в отпуске и 44,98 тыс. гривен ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

Если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463,5 тыс. гривен за апрель. Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141,7 тыс. гривен или 30,6%.

Заместитель главы ЦИКа Сергей Дубовик мог заработать 472 тыс. гривен за апрель, однако из-за ограничения зарплаты на 147 тыс. гривен, или 31,1%, ему было начислено 325 тыс. гривен (251,4 тыс. материальной помощи, 28,6 тыс. отпускных и 45 тыс. оклада и премий).

Замглавы ЦИКа Виталий Плукарь получил 308,2 тыс. гривен за апрель (241,1 тыс. матпомощи, 26,6 тыс. за время отпуска, 40,5 тыс. – оклад и премии), что на 118,2 тыс., или на 27,7%, меньше, чем ему начислили бы без ограничений (426,4 тыс. гривен).

Как сообщал “источник”, хотя с апреля зарплата госслужащих в Украине не может превышать 47 тысяч гривен, однако есть топ-чиновники, которые не попадают под такое требование.

Также ранее стало известно, сколько зарабатывают топ-чиновники в Украине и в ЕС.