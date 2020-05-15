Удар в спину России: Германия приняла официальное решение по “Северному потоку-2”

Германия приняла жесткое решение по вопросу “Северного потока-2” и все-таки отклонила заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, тем самым обязав его все же придерживаться правил газовой директивы Евросоюза.

Такое решение было принято, поскольку проект не был реализован до 23 мая и в связи с этим подлежит европейскому регулированию.

В чем загвоздка?

В частности, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должен быть у третьих стран.

На примере компании-оператора Nord Stream 2 AG это означает, что она должна быть независима от российского “Газпрома”, а 50 процентов мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других поставщиков. Но эти условия в данном случае не соблюдены, ведь Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну.

История вопроса

Проект “Северный поток – 2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Изначально планировалось, что укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для “Северного потока-2”.

На днях агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода должно возобновиться со дня на день. В компании Nord Stream 2 AG не подтвердили и не опровергли эти данные. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода, что составляет чуть более 100 километров.

Кто – “за”, а кто – “против”

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС.

Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте.

Ранее “источник” сообщал о том, как лоббисты “Северного потока-2” скрыли подлинное предназначение проекта.