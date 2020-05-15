Украинские бойцы получили от США помощь на миллионы долларов: фото

США предоставили украинской армии устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для защиты от российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства США в Украине.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Штаты стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета перед лицом российского вторжения.

“Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности! На этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии”, – сказано в публикации.

Как сообщал “источник”, президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса представление на назначение генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона послом в Украине.