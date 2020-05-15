Как выглядит опустевшее при карантине метро Киева: опубликовано видео

Городской глава Киева Виталий Кличко в четверг, 14 мая, побывал на двух станциях метро, которое может возобновить работу с 22 мая. Он проверил, как идут ремонтные работы.

Он показал видео опустевших станций киевского метрополитена “Золотые ворота” и “Театральная”.

На кадрах ему показывают, как метро готовят к открытию в условиях пандемии коронавируса. Около касс нанесли специальную разметку, чтобы пассажиры придерживались безопасной социальной дистанции.

Кличко пообщался с работниками метро, осмотрел устройство вызова помощи для инвалидов, которое начнет работу в день запуска.

По его словам, время, пока киевское метро закрыто, активно используют для ремонтных работ также и на эскалаторах.

Как сообщал “источник”, вопрос открытия метро в Киеве в условиях ослабления карантина стал настоящим камнем преткновения среди чиновников – они одновременно называют разные даты и условия его открытия.