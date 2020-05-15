На Луганщине водитель «BMW» врезался в опору ЛЭП, снес забор и перевернулся

15 мая в 4:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Кременский район, с. Боровеньки.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Немедленно к месту происшествия выехало дежурное спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на специальном автомобиле САРМ-Л “FORD Ranger» в количестве 6-ти человек личного состава.

На момент прибытия спасательного отделения на место происшествия, на частном дворе находился легковой автомобиль «BMW» в перевернутом состоянии, а возле него лежали электрические провода со сбитой электрической опоры.

Как выяснилось, водитель автомобиля не справился с управлением и сбив электрическую опору, врезался в ворота частного двора и перевернулся. В салоне автотранспорта людей не обнаружено.

Спасатели передали мужчину 1977 года рождения медицинским работникам.