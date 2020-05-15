В здание Верховной Рады забрались воры: жертвой стала “слуга народа”

В Киеве прямо в здании Верховной Рады обокрали нардепа от фракции “Слуга народа” Ольгу Василевскую-Смаглюк. Ее личные вещи украли из кабинета.

Как сообщает Telgram-канал издания Vesti, преступление было совершено еще в марте, но в полицию заявление было подано только 14 мая.

Источники издания в полиции сообщили, что в полицию обратилась помощница депутата Вита Буркаль. По ее словам, в марте этого года в доме комитетов Верховной Рады Украины на улице Липской, 3, в служебном кабинете пропал планшетный компьютер.

Информацию также подтвердила и пострадавшая.

Как говорит Василевская-Смаглюк, вор мог проникнуть в кабинет через дверь. При этом депутат и ее помощница утверждают, что перед уходом они закрыли дверь

По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины.

Напомним, что в сети обратили внимание на дорогой аксессуар народного депутата от “Слуги народа” Юлии Диденко.