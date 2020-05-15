Известная журналистка записала яркое обращение к Усику: видео

Известная журналистка Янина Соколова записала обращение к боксеру Александру Усику, в котором прокомментировала его ролик с нокаутом “диванного эксперта”.

Видео работница СМИ поделилась на своем YouTube-канале.

“Александр, можешь и меня ударить. Я же тоже “диванный эксперт” и тоже тебя критикую“, – сказала Соколова. Также журналистка указала боксеру, что отвечать на все критические замечания – это неблагодарное дело. В то же время автор ролика удивилась тому факту, что Усик до сих пор не признает российскую агрессию в отношении Украины в Крыму и на Донбассе.

Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика

Интересно, что всего за четыре часа ролик посмотрело 60 тыс. человек.

Ранее “источник” сообщал, что украинский борец вновь обратился к Усику.