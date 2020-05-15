Средний возраст невесты в Луганской области – 32 года, жениха – 35 лет

Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику, посвященную Международному дню семьи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно данным управления, в 2019 году в Луганской области было зарегистрировано 3470 браков, из них 72 – с мужчинами-иностранцами. Средний возраст женщины на время вступления в брак – 32 года, а мужчины – 35 лет.

В 2019 году было зарегистрировано 5031 новорожденных.

В 2017 году было усыновлено детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 51 (из них гражданами Украины 43, иностранцами – 8); в 2018 году – 54 ребенка (из них гражданами Украины – 50, иностранцами – 4).

Общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в 2017 году составляло 1451, в 2018 году – 1459.

Количество разводов составило 3044. По данным областного управления статистики, каждый пятый развод был оформлен через отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, остальные – в судебном порядке.

Инфографика ГУ статистики в Луганской области

Напомним, что Международный день семьи – праздник, который отмечается в системе Организации Объединенных Наций. Этот день ежегодно празднуют 15 мая.