На столицу Индии обрушился мощный шторм с градом: опубликовано видео “апокалипсиса”

На столицу Индии Дели в середине мая неожиданно обрушился град, которым оказались засыпаны улицы города.

Как пишут местные СМИ, слой града был достаточно толстым, что просто шокировало местное население.

Интересно, что на выходных по прогнозам синоптиков в Дели будет до 45 градусов тепла, что более характерно для этой местности в данное время года.

В сети активно публикуют видео “апокалипсиса”, который обрушился на индийскую столицу.

Местные жители считают, что такое явление природы можно считать признаком приближения конца света.

“Что творится в мире?!”, “Это ненормально!”, “2020-й год становится все более странным. Апокалиптичным!” – пишут в комментариях под видео люди.

Напомним, что в селе Козева Сколевского района Львовской области ранним утром 6 мая неожиданно выпал снег, о чем в Facebook сообщили местные жители.