Украина бы стала другой: Тимошенко высказалась об упущенных возможностях в проведении реформ

Провластное большинство за год так и не провело реформ, которые бы стали социально значимыми и способствовали бы экономическому развитию Украины. Вместо этого власть была занята принятием законопроектов, которые требуют международные кредиторы.

Таким мнением поделилась глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко в эфире политического шоу.

Она напомнила, что обещанный в предвыборной программе президента закон о народовластии так и не был проголосован, как и проект партии “Батькивщина” о референдуме.

“Если бы у нас была реальная возможность решать важные для страны вопросы через референдум, как обещал президент, то у людей спросили, хотят ли они продавать землю, хотят ли отменить закон о запрете приватизации всех стратегических объектов . Страна была бы другой, потому что люди бы чувствовали свою причастность к действиям, которые совершает власть. Это, на мой взгляд, один из крупнейших системных провалов, которые есть “, – отметила Юлия Тимошенко.

Чтобы побороть схемы, от которых страдает бюджет, убеждена Юлия Тимошенко, за год нужно провести полный аудит всех сделок в государственных корпорациях НАК “Нафтогаз”, “Укрзализныця”, “Укрпочта”, Национальный банк, который “стал ячейкой дерибана” средств бюджета.

“За год страна могла бы избавиться от топ-коррупции. Потому что то, что мы вывернули во Временной следственной комиссии, стало подтверждением словам экс-министра Игоря Уманского, что схемы по уклонению уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, всех налогов на таможне, процветают. От пяти до десяти миллиардов гривен страна ежегодно недополучает. Если за год президент Зеленский не сделал аудита и не привлек никого к уголовной ответственности, то на Временной следственной комиссии выведем на чистую воду всех коррупционеров. И у нас есть все необходимое для этого”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер “Батькивщины” убеждена, что осуществляя правильные шаги и придерживаясь обещаний, президент мог бы улучшить жизнь в стране.

“Жаль, что год потерян безответственно. Потому что все равно придется выполнять задачи, о которых мы говорили год назад, но за сложных условий и по более высокой цене. Уверена, что мы введем и новый Налоговый кодекс, и страховую медицину, и правильное ипотечное кредитование, чтобы люди имели возможность получить жилье, и сломаем хребет коррупции. Но, к сожалению, это будет сделано после следующих выборов. Делать это будет гораздо труднее, но это будет сделано”, – резюмировала Юлия Тимошенко.