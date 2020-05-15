Гвинет Пэлтроу поздравила с 16-летием красавицу-дочь, и она – копия мамы

Гвинет Пэлтроу не часто показывает в социальных сетях своих детей, но в день рождения дочери Эппл все же сделала исключения. Девушке исполнилось 16 лет, и гордая мама не смогла не показать миру, какой красавицей она стала.

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

“Не могу поверить, что на самом деле пишу эти слова, но … счастливого шестнадцатилетия, моя дорогая девочка. Ты свет моего сердца, ты чистая радость. Ты очень умная, и у тебя самое лучшее, самое остроумное, самое блестящее чувство юмора, – написала 47-летняя актриса. – Мне так чертовски повезло быть твоей матерью, красивая, добрая молодая леди. Спасибо, что выбрала меня. Я обожаю тебя до Луны и обратно миллион раз”.

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Поклонники и друзья отметили, что дочь обладательницы “Оскара” удивительно похожа на нее. “Яблоко от яблони недалеко падает! Красавица!” – пишут в комментариях. – “Она как молодая Гвинет, очень красивая девушка”, “Как же она похожа на тебя!” “Вы как сестры-близнецы!”

Эппл – старшая дочь Пэлтроу и ее бывшего мужа, фронтмена Coldplay Криса Мартина. Также в браке у пары родился сын Моисей, которому сейчас 14 лет.

Маша Ефросинина рассказала, как воспитывает детей. Телеведущая не считает себя идеальной и никогда не жертвовала ради них карьерой и интересами.