На трассе под Киевом сразу 15 авто попали в ДТП: опубликовано видео

На Житомирской трассе под Киевом произошло несколько ДТП с участием сразу 15 автомобилей.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Киев оперативный”.

“Сразу несколько различных масштабных аварий произошло сегодня утром по Житомирской трассе (около 40 километра). Мы насчитали 10 грузовиков и 5 легковушек. Пробка просто нереальная, километров на 5“, – отмечается в сообщении.

Детали относительно причин этих ДТП уточняются.

Пользователи соцсети прокомментировали происшествие.

“Туман был сегодня, ночью шел дождь, а на утро испарение сильное на этом участке“, – написал пользователь Андрей Блашкив.

“Не соблюдают дистанцию“, – отметил Игорь Мацюк.

Как сообщал “источник”, 12 мая в Киевской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадалилюди.

Также в начале мая на трассе Киев-Ковель фура снесла авто, перевернув его на крышу.