Смерть шагает по России: в стране поставлен новый коронавирусный рекорд

По состоянию на пятницу, 15 мая, коронавирус в России был выявлен у 262 843 человек, за сутки от осложнений COVID-19 умерли 113 больных. Это рекордное количество смертей за сутки, днем ранее было 93 умерших.

Об этом сообщается в Telegram-канале “RT на русском”.

Всего в России с начала пандемии скончались 2418 пациентов с COVID-19.

Зап сутки коронавирусную инфекцию выявили у 10 598 жителей Российской Федерации.

По данным сайта worldometers, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру, по количеству заразившихся COVID-19 Россия занимает третье место. Лидируют в грустном рейтинге США и Испания.

Как сообщал “источник”, 13 мая Россия стала второй страной в мире по числу зараженных смертельным коронавирусом. Впереди РФ в данном рейтинге в тот день были только США.