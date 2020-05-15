В Станично-Луганском районе нет зарегистрированных юридически рынков. И это осложняет жизнь мелким предпринимателям

Сегодня, 15 мая, председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, встретился с предпринимателями района.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрацией.

Предпринимателей, которые зарабатывали розничной торговлей вне магазинов, интересовало, как в нынешних условиях они могут работать. Ведь карантин постепенно ослабевают, но это категория предпринимателей пока что не может осуществлять свою деятельность, как раньше.

“Поэтому, для разъяснения изменений и положений законодательства, для обсуждения путей восстановления работы предпринимателей законно, при участии председателя райгосадминистрации Юрия Золкина, председателя райсовета Виктора Мягкого, и.о. поселкового головы Зинаиды Гавриш, заместителя поселкового головы Владимира Макеева, начальника Станично-Луганского районного управления Госпродпотребслужбы Дмитрия Кириченко и предпринимателей состоялась конструктивная беседа. Предприниматели обозначили круг своих проблем, задали много вопросов к местной власти и высказали свое видение восстановления работы. Но, факт отсутствия рынков, как юридических учреждений согласно закону, на территории Станично-Луганского района и в частности в Станице Луганской, существенно ограничивает возможности начать работу предпринимателям”, – сказано в сообщении.

Чиновники предложили несколько вариантов восстановления работы предпринимателей в рамках действующих законов, на территориях существующих торговых площадок и пошагово рассказали алгоритм действий. И первый шаг, это обращение в органы местного самоуправления, то есть сельских, поселковых советов.