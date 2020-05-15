Важнее нет ничего: MONATIK посвятил трогательный пост своей семье

15 мая во всем мире, в том числе и в Украине, отмечают Международный день семьи. В этот праздник знаменитости делятся в соцсетях нежными снимками со своими близкими, не остался в стороне и украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик).
Артист опубликовал на личной странице в Instagram фото, на котором запечатлены все члены его семьи: супруга Ирина Демичева и двое сыновей – Даниил и Платон. Все они позируют в одинаковых рубашках, крепко взявшись за руки. Свою публикацию Дмитрий сопроводил теплыми строками.
“Семья прежде всего! И важнее нет ничего. Просто помните… Она не даст утонуть и, я уверен, Вы не утонете, разве что в счастье!…” Люблю Вас безгранично и бесконечно! Всех с днем семьи!”, – написал MONATIK.
Поклонники артиста не перестают восхищаться его семьей, о чем в очередной раз написали в комментариях. “Самые лучшие”, “Берегите вашу семью! Вы прекрасные”, “Какое же милое и теплое фото”, “Какие же вы классные”, – пишут фанаты.
- MONATIK, как и многие знаменитости, придерживается условий карантина. Певец проводит это время дома в окружении жены и двоих сыновей. А чтобы детям не было скучно, звездный папа устраивает вечерами домашние танцы.
- 1 апреля Дмитрий Монатик отметил день рождения – артисту исполнилось 34 года. По случаю праздника главный ритмолов страны записал видео, в котором заговорил о коронавирусе.