На все вкусы: украинцев предупредили об изменениях погоды

В ночь на 16 мая в Украине ожидаются умеренные, близкие к сильным дожди, которые пройдут на Западе, Севере и в Центре.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По информации синоптика, на Юге и Востоке ожидается сухая погода, так как они оказались вне атмосферного фронта.

Днем 16 мая дожди перейдут на восточные области, а на остальной территории Украины существенных дождей не предвидится.

Температура воздуха ночью ожидается низкой, но уже без заморозков, +4 +8 градусов, на Юге +8 +13 градусов.

Днем 16 мая днем по стране ожидается от 14 до 19 градусов, на юге – от 17 до 22 градусов. На востоке будет холоднее, так как там ожидаются дожди.

В Киеве в ночь на субботу ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

“Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать – только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, повивчайте историю вашей улице”, – написала синоптик.

Подробнее о погоде на неделю читайте в материале “источника”: Температурные качели с грозами: какой будет погода до конца недели.