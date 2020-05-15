На Луганщине будут судить мужчину, который убил родную мать

Беловодским отделом Старобельской местной прокуратуры Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя района по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта со своей матерью нанес ей многочисленные удары кулаками в область головы и туловища. От полученных травм – переломов различных частей тела – потерпевшая скончалась на месте. Своей вины в содеянном мужчина не признает.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Справка: санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы.