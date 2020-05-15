Болеют новорожденные и пенсионеры: карта и обновленные данные по коронавирусу в Киеве

По данным на утро пятницы, 15 мая, в Киеве выявили еще 56 человек, зараженных коронавирусом, причем 9 из них оказались медиками. Также за сутки один человек скончался от COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, на сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. И 43 человека с начала пандемии умерли.

Дети и женщины

Так, среди новых случаев заражения, коронавирус зафиксирован у:

27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет

19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет

10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В каком районе больше всего зараженных за сутки

По данным на пятницу, 15 мая, в лидеры по количеству зараженных выбился Дарницкий район (+10 человек за сутки), на втором месте – Деснянский район (+8 человек за сутки), на третьем – Днепровский (+7 человек за сутки).

Полный рейтинг выглядит так:

Дарницкий +10

Деснянский +8

Днепровский +7

Святошинский +6

Печерский +5

Шевченковский +5

Голосеевский +5

Оболонский +5

Соломенский +3

Подольский +2

Кличко также отметил, что за сутки выздоровели 11 человек. Всего с коронавирусом справились 200 жителей столицы.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине количество больных коронавирусом достигло отметки в 17330 случаев.