Юрий Горбунов напомнил фанатам, что карантин не отменили – те набросились на него с критикой

После послабления карантина Юрий Горбунов вернулся к работе, но маску снимать не спешит. Телеведущий решил напомнить поклонникам о том, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и такой агрессивной реакции точно не ожидал.

“Ослабление карантина – это не его отмена! Подготовка к съемкам – процесс важный, но все в масках”, – написал Горбунов, опубликовав фото в респираторе. Вместо привычных комплиментов, на его странице появилось множество гневных комментариев.

“Господи, какая это глупость! Вы действительно считаете, что это нужно? Этот карантин? Для кого это все выгодно и нужно? Надоело уже!” – отвечают телеведущему. – “Юрий, хватит про этот карантин, ну сколько можно?” “Пора снимать!” “Не занимайтесь вы этой… Уже нервов не хватает”.

Нашлись у Горбунова и однодумцы. “А мне кажется, что карантин – это правильно и очень важно. На одной чаше весов стоят все больные и врачи, которые не покладая рук трудятся, а на другой – все те, кто пишет, что это миф, и ходят без маски. А потом те, кто на второй чаше, переползают на первую как больные”.

Между тем в Украине третий день подряд растет суточное число заболевших коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения, 14 мая зафиксировано 483 новых случая инфекции, а общее количество заболевших достигло 17330. 4473 человека уже справились с инфекцией, а количество умерших достигло 476.