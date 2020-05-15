Киев простаивает в утренних пробках: карта

Утром в пятницу, 15 мая, Киев остановился в пробках, которые наблюдаются уже несколько дней после того, как в Украине произошло ослабление карантина по причине коронавируса.

Судя по опубликованной карте пробок, самой сложной ситуация остается в центральной части города.

Пробки в Киеве на утро 15 мая 1 / 1 Пробки в Киеве на утро 15 мая 1 / 1 Пробки в Киеве на утро 15 мая 1 / 1

Напомним, 12 мая в Киеве начался первый этап ослабления карантинных ограничений из-за коронавируса. Начиная с этого дня, уже разрешена работа непродовольственных магазинов, нотариусов и адвокатов, салонов красоты и кофеен, летних площадок ресторанов.

Стоит отметить, что утром 12 мая, в первый день послабления карантина, такси в Киеве повысили цены почти в два раза.. Это произошло по причине роста спроса на услуги частного извоза.

Подробнее о том, как ослабление карантина обернулось еще большими трудностями для Киева и жителей столицы, читайте в материале “источника”: Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами.