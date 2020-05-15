Вынесли очень много вещей: Камалия рассказала об ограблении квартиры

Украинская певица и супруга миллиардера Мохаммада Захура Камалия рассказала, как однажды ее семья стала жертвой грабителей. Неприятный инцидент произошел перед выпускным будущей артистки.

“Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте”, – рассказывает певица в программе “Зірковий шлях”.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

И когда Камалия с родителями была еще во Львове, им сообщили, что в киевской квартире побывали воры.

“Родители были в панике. Мы купили билеты на первый же поезд и поехали в столицу, – вспоминает звезда. – Наша квартира находилась на Теремках на 9-м этаже. Воры залезли по пожарному шлангу с технического этажа. Затем выбили форточку, через окно проникли в квартиру и вынесли очень много вещей ночью через двери”.

Камалия отметила, что в квартире было очень много ценных вещей, которые семья певицы приобрела в Венгрии, где прожила более шести лет.

“В квартире были вещи, купленные еще в Будапеште, – рассказывает певица. – Шикарные люстры, шубы, сервизы, золото. Уже позже во время следствия очевидцы говорили, что видели машину, в которую внаглую сгружались наши вещи”.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial