Известная испанская спортивная журналистка шокировала заявлением о личной жизни: фото

Известная испанская спортивная журналистка Арес Тейксидо призналась, что у нее был опыт однополых интимных отношений.
Слова представительницы СМИ приводит Diez Minutos.
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Так, Тейксидо заявила, что занималась сексом с женщинами. Также она призналась, что во время карантина у нее было не так много интимных отношений, как того ей бы хотелось.
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
Instagram Арес Тейксидо
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Тейксидо работала на каталонском телевидении и вела популярную телепрограмму GOL. В настоящее время она отошла от работы в спортивной журналистике.
Ранее “источник” сообщал, что футболист английского клуба нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками из телешоу.