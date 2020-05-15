Известная испанская спортивная журналистка шокировала заявлением о личной жизни: фото

Известная испанская спортивная журналистка Арес Тейксидо призналась, что у нее был опыт однополых интимных отношений.

Слова представительницы СМИ приводит Diez Minutos.

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Так, Тейксидо заявила, что занималась сексом с женщинами. Также она призналась, что во время карантина у нее было не так много интимных отношений, как того ей бы хотелось.

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Тейксидо работала на каталонском телевидении и вела популярную телепрограмму GOL. В настоящее время она отошла от работы в спортивной журналистике.

Ранее “источник” сообщал, что футболист английского клуба нарушил карантин, устроив вечеринку с девушками из телешоу.