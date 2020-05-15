Убийство в Киеве сына депутата: появились новые подробности и важное заявление политика

В декабре прошлого года совершили покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын. Соболев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом к расследованию преступления.

Обращение Соболев опубликовал в Facebook.

Он написал, что у него нет веры в правоохранительную систему, поэтому он самостоятельно ведет расследование и готов предоставить его результаты президенту.

“Я не знаю кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновные понесут заслуженное наказание. Поэтому я обращаюсь к нашему президенту — я готов предоставить Вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится и предотвратить новые убийства“, — сказано в публикации.

Соболев вставил в пост сюжет ICTV.

Как сообщал “источник”, в конце апреля Офис генпрокурора объявил в международный розыск фигуранта дела о покушении на депутата Киевского городского совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.