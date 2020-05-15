Под Днепром развлечения 11-летнего мальчика привели к трагедии: фото и детали ЧП

В городе Желтые Воды (Днепропетровская область) 14 мая дети прыгали в воду с моста и один мальчик не вынырнул из водоема после прыжка.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

“В 18:47 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что вблизи улицы Потапова города Желтые Воды, пятеро детей прыгали по техническому моста в воду, и один парень не вынырнул из воды“, – отмечается в сообщении.

По указанному адресу были направлены спасатели ГСЧС.

Прибыв на место, они установили, что на берегу водоема находятся личные вещи 11-летнего ребенка.

Свидетели показали место куда прыгнул мальчик и исчез из поля зрения. Спасатели начали поиск ребенка, но найти его пока не удалось. Поисковые работы продолжаются. К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спасательной техники.

Служба спасения напоминает, что даже те, кто хорошо плавает, должны быть осторожными, дисциплинированными и придерживаться правил поведения на воде.

Как сообщал “источник”, 2 мая в Киеве двое выпивших мужчин, нарушая карантинные ограничения, открыли сезон купания. При этом один мужчина утонул.

Также 8 мая под Винницей утонул молодой рыбак.