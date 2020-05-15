“Лисичанскводоканал” хочет повысить плановые тарифы на 2021 год

ЛКСП «Лисичанскводоканал», в соответствии с Порядком формирования тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение, утвержденного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее – НКРЭКП) от 10.03.2016 № 302, должно до 1 июня 2020 г. подать расчеты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

По сравнению с действующими, планируемые тарифы на 2021 год на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение вырастут в общей сложности на 27,8% (в том числе по водоснабжению – на 12,2%, по водоотведению – на 67%).

Фото: скриншот с сайта

Также пресс-служба информирует о проведении открытого обсуждения вопроса о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведения на 2021 год.

Замечания и предложения, заявки на участие в открытом обсуждении принимаются в течение 10 дней со дня публикации этого сообщения, до 10 00 25 мая 2020г. по адресу: ул. Октябрьская, 16, г.. Лисичанск или на электронный адрес lisvodokanal@gmail.com .

Открытое обсуждение состоится 26 мая 2020г. в помещении, расположенном по ул. Октябрьская, 16 каб. №1 в 12:00 в присутствии представителя местного органа исполнительной власти и других заинтересованных лиц, подавших заявки на участие в открытом обсуждении или их уполномоченные представители.

В случае продолжения к моменту проведения открытых обсуждений карантинных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID – 19), открытое обсуждение, в зависимости от действующих на то время карантинных ограничений, будет проведено с соблюдением надлежащего уровня безопасности или в режиме онлайн – трансляции с помощью программного обеспечения «Skype», о чем заблаговременно будут уведомлены все заинтересованные лица, которые в установленный срок подадут письмо заявки на участие в открытом обсуждении.