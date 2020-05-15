Дядя Жора рассказал, как восстанавливается после инсульта

Украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) перенес инсульт. 44-летний шоумен провел в больнице больше недели, а сейчас выполняет рекомендации врачей у себя дома.
После выписки из больничного учреждения юморист дал интервью “КП” в Украине”, где рассказал о своем самочувствии и как восстанавливается после болезни.
Дядя Жора в больнице
“Уже лучше, чем было. Сейчас у меня смена режима из больничного на домашний. Еще нужно придерживаться правил. А так в целом все нормально”, – говорит Мичковский.
Сейчас шоумену показан покой, прогулки на свежем воздухе и никаких тяжелых физических нагрузок.
“Сейчас пока можно просто ходить, я же лежал неделю под капельницей. Организм ослаблен, надо поэтапно выполнять рекомендации. Не хочу пересказывать больничный лист. Сразу таскать штангу никто не разрешает”, – рассказал Дядя Жора.
Шоумен отметил, что после инсульта у него произошла переоценка ценностей. Если раньше он хотел сделать все и сразу, что сейчас будет меньше работать, а больше времени уделять себе и своей семье.
“Хочешь не хочешь, но полностью идет переоценка всего. Начинаешь ценить маленькие моменты. Как говорится, кто понял жизнь – тот дальше не спешит. А у меня была спешка – успеть все и сразу. Сейчас я нацелен меньше работать – больше отдыхать”, – сказал Вадим.
Дядя Жора с семьей
- Напомним, что в начале мая Дядя Жора почувствовал недомогание: стало двоиться в глазах и началась сильная головная боль. Он обратился в больницу, где ему диагностировали инсульт. Диагноз стал полной неожиданностью, как для самого Мичковского, так и для его родных.
- Дядя Жора провел в стационаре больше недели, а 13 мая супруга шоумена забрала его домой.