Дядя Жора рассказал, как восстанавливается после инсульта

Украинский комик и телеведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) перенес инсульт. 44-летний шоумен провел в больнице больше недели, а сейчас выполняет рекомендации врачей у себя дома.

После выписки из больничного учреждения юморист дал интервью “КП” в Украине”, где рассказал о своем самочувствии и как восстанавливается после болезни.

Дядя Жора в больницеФото: instagram.com/dyadya_jora

“Уже лучше, чем было. Сейчас у меня смена режима из больничного на домашний. Еще нужно придерживаться правил. А так в целом все нормально”, – говорит Мичковский.

Сейчас шоумену показан покой, прогулки на свежем воздухе и никаких тяжелых физических нагрузок.

“Сейчас пока можно просто ходить, я же лежал неделю под капельницей. Организм ослаблен, надо поэтапно выполнять рекомендации. Не хочу пересказывать больничный лист. Сразу таскать штангу никто не разрешает”, – рассказал Дядя Жора.

Шоумен отметил, что после инсульта у него произошла переоценка ценностей. Если раньше он хотел сделать все и сразу, что сейчас будет меньше работать, а больше времени уделять себе и своей семье.

“Хочешь не хочешь, но полностью идет переоценка всего. Начинаешь ценить маленькие моменты. Как говорится, кто понял жизнь – тот дальше не спешит. А у меня была спешка – успеть все и сразу. Сейчас я нацелен меньше работать – больше отдыхать”, – сказал Вадим.

Дядя Жора с семьейФото: instagram.com/dyadya_jora