В Луганской области за прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 не зафиксировано

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 42 человек.

Из них выздоровели – 17; лечатся – 25 (9 – в стационаре, 16 – амбулаторно), передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 3,91%.

Находятся на лечении:

-КНП «Рубежанская центральная городская больница» – 3 человека;

-КНП «Лисичанская многопрофильная больница им. Титова »- 2;

-КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» – 4.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.