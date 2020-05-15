Пусть он будет каждый день: беременная Джамала отметила День семьи нежными фото

15 мая в мире отмечают Международный день семей, и певица решила напомнить об этом, опубликовав в Инстаграм серию снимков с мужем и сыном. “Не знала о таком дне! – призналась 34-летняя звезда. – Пусть он будет каждый день! День семьи, день любви, день понимания, заботы и счастья”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сейчас в семье Джамалы три человека, но скоро к ней, мужу Бекиру Сулейманову и 2-летнему Эмиру-Рахману присоединится еще один малыш: певица находится на 9 месяце беременности.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вторая беременность Джамалы оказалось не самой простой. Певица призналась, что в первом триместре страдала от токсикоза, едва справляясь с его симптомами во время концертного тура, фотосессий и встреч. Второй триместр прошел гладко, а в третьем она начала прибавлять в весе. Облегчить последние месяцы беременности Джамала хотела с помощью бассейна и йоги, но карантин разрушил ее планы. “Пою и пытаюсь потратить лишние калории (насколько они могут быть вообще лишними) на пользу себе и людям. Конечно, ты тайно страдаешь, что меняется тело, тебе тяжело завязать самой шнурки или надеть колготы. Но это действительно очень быстро забывается, я сейчас не кокетничаю. Правда, очень мало помню трудностей даже через два года”, – написала она.

Фото: instagram.com/jamalajaaa