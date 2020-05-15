Люди работают за копейки: врачи рассказали о проблемах в Украине с тестированием на коронавирус

В Украине лаборатории, делающие ПЦР-тесты на коронавирус, перегружены. До сих пор “зависли” пациенты еще с 5 мая. При этом высококвалифицированные специалисты работают с колоссальной нагрузкой и за низкую оплату.

Об этом “источнику” рассказали медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

По их словам, в некоторых областях результатов тестов приходится ждать по две недели.

“Лаборатории перегружены так, что не справляются с нагрузкой. В некоторых областях по две недели и дольше ждут результатов больные люди. У нас в больнице зависли пациенты еще с 5 мая, а сегодня уже 13 мая. Лучше бы вместо аппаратов ИВЛ покупали оборудование для ПЦР диагностики“, – сказала врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

По ее словам, в стране не хватает аппаратов для проведения ПЦР тестов, нет специально оборудованных лабораторий, нет человеческого ресурса.

“В этой сфере, как и во всей медицине в Украине, низкооплачиваемые специалисты, но при этом они должны быть очень высококвалифицированными. Их не обучишь за пару недель или даже за пару месяцев“, – добавила медик.

Как добавил эпидемиолог Алексей Галимский, сеть лабораторных центров в Украине, на которые приходится основная масса бесплатных тестов, работает с колоссальной перегрузкой. В некоторых лабораторных центрах ответ выдается только через пять дней.

Детальнее читайте в материале “источника”: Пациенты “висят” вторую неделю: что не так с тестированием на коронавирус в Украине.