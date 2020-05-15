За сутки в Украине зафиксировано 483 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 483 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровенская область – 1074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В общем 4473 пациента уже выздоровели, в частности 1163 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.