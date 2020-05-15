За сутки в Украине зафиксировано 483 новых случая COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 483 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 674 случая;
- Волынская область – 582 случая;
- Днепропетровская область – 791 случай;
- Донецкая область – 121 случай;
- Житомирская область – 538 случаев;
- Закарпатская область – 816 случаев;
- Запорожская область – 356 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
- Кировоградская область – 437 случаев;
- г. Киев – 2068 случаев;
- Киевская область – 1094 случая;
- Львовская область – 942 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 228 случаев;
- Одесская область – 712 случаев;
- Полтавская область – 257 случаев;
- Ровенская область – 1074 случая;
- Сумская область – 158 случаев;
- Тернопольская область – 1060 случаев;
- Харьковская область – 757 случаев;
- Херсонская область – 167 случаев;
- Хмельницкая область – 222 случая;
- Черновицкая область – 2600 случаев;
- Черкасская область – 350 случаев;
- Черниговская область – 96 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В общем 4473 пациента уже выздоровели, в частности 1163 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.