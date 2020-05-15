За сутки в Украине зафиксировано 483 новых случая COVID-19

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. Болезнь подтверждена у 1220 детей и 3420 медиков.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 483 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 674 случая;
  • Волынская область – 582 случая;
  • Днепропетровская область – 791 случай;
  • Донецкая область – 121 случай;
  • Житомирская область – 538 случаев;
  • Закарпатская область – 816 случаев;
  • Запорожская область – 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
  • Кировоградская область – 437 случаев;
  • г. Киев – 2068 случаев;
  • Киевская область – 1094 случая;
  • Львовская область – 942 случая;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 228 случаев;
  • Одесская область – 712 случаев;
  • Полтавская область – 257 случаев;
  • Ровенская область – 1074 случая;
  • Сумская область – 158 случаев;
  • Тернопольская область – 1060 случаев;
  • Харьковская область – 757 случаев;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 222 случая;
  • Черновицкая область – 2600 случаев;
  • Черкасская область – 350 случаев;
  • Черниговская область – 96 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика.  В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В общем 4473 пациента уже выздоровели, в частности 1163 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщения о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.